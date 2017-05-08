تفاعل شباب وفتيات إماراتيون مع أغنية حديثة بأداء رقصات وحركات غريبة، ونشروا مقاطع توثق ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة استياء واسعة، دعت النائب العام للدولة لإصدار بيان تعقيبي تضمن مطالبة بمحاكمة هؤلاء الشباب والفتيات.

وأظهر عدد من المقاطع المتداولة قيام الشباب والفتيات بأداء هذه الحركات الغريبة في المدارس والمحال والمطاعم والطرقات وبالسيارات.

وعبر عديد من المغردين الإماراتيين عن استنكارهم لهذه التصرفات مؤكدين ضرورة الالتزام بعادات وقيم الدولة، فيما هوَّن آخرون من الأمر ورأوا أن تلك الحركات بمنزلة تفريغ لطاقة الشباب.

بدوره، قال النائب العام الإماراتي: “انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفئة من أبناء الدولة – بنين وبنات- يؤدون فيها رقصات في المدارس والجامعات والأماكن العامة، بأسلوب حركي خارج عن المألوف وينال من الموروث الأخلاقي والاجتماعي والثقافي المتأصل في المجتمع الإماراتي بطبيعته المحافظة على التقاليد والقيم الرفيعة التي نشأ وتربى عليها”.

وأكد أن هذه الظاهرة بلغت من الخطورة حد المساس بالآداب العامة بما يستأهل تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجزائية لمعاقبتهم قانوناً.

وأهاب النائب العام بالشباب والفتيات التمسك بفضائل الأخلاق وعدم ممارسة مثل هذه الأفعال، احتراماً لجنسية بلادهم التي يشرفون بحملها، وأن يتحلّوا بالاحترام الواجب لمعاهد العلم التي ترعاهم وتعلمهم، وأن يتحلوا بدرجة عالية من الالتزام بحدود اللياقة وبالسلوك الأخلاقي أثناء ارتيادهم الأماكن العامة والخاصة، ليكونوا جديرين بوصفهم مواطنين إماراتيين، وحتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون الجنائي.

من جانبه، استنكر كاتب أغنية “متصوع” الشاعر سعيد بن مصلح المقاطع المنتشرة مع الأغنية، مؤكداً أنها لا تمثل القيم الإماراتية.