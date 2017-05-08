قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة الرئيس السابق لوكالة المخابرات السوفياتية في دريسدن، لازار ماتفييف، الذي كان يشرف على عمل بوتين خلال خدمته في جهاز المخابرات في ألمانيا.

وأتت زيارة بوتين عشية عيد النصر على الفاشية، لتهنئة مسؤوله السابق في فرع المخابرات في دريسدن بمناسبة بلوغه 90 عاما، ورافق بوتين زملاء خدموا معه في نفس الجهاز في تلك الأيام وهم سيرغي شيميزوف المدير الحالي لشركة “روستيخ” ونيكولاي توكاروف مدير شركة “ترانسنفط” الروسية ، والملفت هو قيام بوتين شخصيا مع زملائه بزيارة مسؤولهم السابق، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك”.

وقام بوتين بتقديم هدية قيمة لرئيسه السابق، هي عبارة عن مغلف يحتوي على عدد من جريدة “البرافدا” السوفياتية التي صدرت في تاريخ ميلاد ماتفييف في عام 1927، وبعدها جلس الجميع واحتفلوا بالمناسبة.

وقال بوتين خلال اللقاء ” كانت وظيفتي ناجحة وتتطور، وحصلت على ترقيات عدة خلال سنة واحدة وذلك يعد قليل بأن يحدث في هذا الجهاز”.