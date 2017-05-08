حاولت شابة مغربيّة مساء الأحد، الانتحار وسط مدينة “طانطان” المغربيّة، على طريقة المسنة “مي عيشة”، التي حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى برج اتصالات في العاصمة الرباط، مؤخراً؛ مبررة قرارها بتعرضها للنصب من قبل أقاربها.



ووفق “اليوم24” فإن الشابة تدعى “ليلى البح”، دخلت في اعتصام مفتوح منذ أشهر أمام عمالة الاقليم، ظهرت في فيديو وهي تتسلق عموداً كهربائياً وسط المدينة.

وحضرت القوات الأمنية الى المكان، ونجح والي العيون بعد تدخله شخصياً في إقناع الشابة بالنزول من أعلى العمود، واعداً بتحقيق مطالبها الاجتماعية التي كانت تطالب بها.