أصبح إيمانويل ماكرون (39 عاما) أصغر رئيس منتخب في تاريخ فرنسا، بعد هزيمته منافسته المتطرفة “مارين لوبان”.

وأعاد فوز “ماكرون” الى الواجهة الحديث عن ابرز الرؤساء الشباب الذي يحكمون بلادهم، وهلاء أبرزهم:

1.زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (33 عاماً) وقد ورِثَ الرئاسة عن والده عام 2011.

2. ملك بوتان، جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك (37 عاما) وتولى الحكم بعد تنازل والده عن العرش لصالحه عام 2006.

3. رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل (41 عاماً)، تم تعيينه عام 2014.

4. رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي (42عاماً)، وعُيّن من قِبَلِ الرئيس الإيطالي عام 2014.

5. رئيس وزراء كندا جاستين ترودو (42عاما)، تم تعيينه بعد فوز حزبه في الانتخابات الكندية عام 2015.

جدير بالذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ في الجزائر، سخروا من رئيس بلادهم المُقعد “عبد العزيز بوتفليقة”، بعدما أُعلِنَ عن فوز “ماكرون” برئاسة فرنسا، وعقدوا مقارنات فكاهية بينهما.