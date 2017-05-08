انتهى الفنان المصري رامز جلال من تصوير حلقات برنامجه الرمضاني “رامز تحت الأرض”، و الذي يقوم من خلاله بتدبير مقلباً مرعباً لزملائه من الفنانين والمشاهير، واختبار ردود أفعالهم.

ونشر جلال تغريدة عبر حسابه الرسمي احتفالاً بانتهاء تصوير البرنامج، والذي تقوم فكرته على استدراج الضيف الضحية، إلى منطقة ما بالصحراء، حيث يضطر الضيف للتواجد في منطقة رمال متحركة، بينما تظهر له سحلية ضخمة مخيفة.

اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد وعلي اله وصاحبه وسلم، بِسْم الله توكلنا علي الله والله المستعان#رامز_تحت_الأرض .. رمضان 2017 pic.twitter.com/SV00zgx9pB — Ramez Galal (@ramezgalal) May 7, 2017

وكما اعتاد جلال على ابتكار أفكار جديدة في برنامجه، استعان بفريق عمل أجنبي لتكوين مجسم يبدو حقيقياً لهذا الحيوان الضخم، والذي يتواجد بداخله الممثل الشاب، حيث يفاجىء جمهوره في نهاية المقلب.

وأكد جلال من قبل في تصريحات سابقة أن هذا الموسم سيكون الأخير هذا العام، وبذلك ينهي الممثل الشاب مجموعة من برامج المقالب الشهيرة، والتي حظت بأكبر نسب مشاهدة خلال السنوات الماضية.

وكالعادة، فإن سلسلة البرامج الشهيرة لرامز جلال لاقت العديد من الانتقادات أبرزها رفض الإعلامي اللبناني طوني خليفة الوقوع في الفخ، وقبول التصوير في إحدى حلقات البرنامج، وذلك بعد أن تسلل إليه الشك في دعوة مواطنه الإعلامي نيشان للتصوير، ومن بعد رفض عدد من الفنانين قبول الدعوة كالمطربة نانسي عجرم والمطربة التونسية لطيفة.

الصورة الاول لرامز جلال ونيشان من برنامج رامز تحت الأرض انتظرونا في رمضان 2017 #رامز_تحت_الأرض #رمضان_2017 #رمضان٢٠١٧ A post shared by برنامج رامز تحت الارض (@rameztahtelard) on May 6, 2017 at 8:44am PDT

وائل كفوري احدي ضحايا رامز جلال في #رامز_تحت_الأرض #وائل_كفوري #رمضان٢٠١٧ #رمضان_2017 #رمضان_يجمعنا #رمضان٢٠١٧ A post shared by برنامج رامز تحت الارض (@rameztahtelard) on May 6, 2017 at 10:54am PDT