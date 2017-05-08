شنَّ المحلل المالي المصري والخبير بأسواق المال، محمد سلامة هجوما حادا على الرئيس الجزائري عبد العزيز ، مقارنا بينه وبين الرئيس الفرنسي الجديد .

 

وقال “سلامة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ما بين بوتفليقة و ماكرون .. تكمن كل المعاني في وطننا العربي البائس .. عندما يصر علي حكم الأحياء ووأد ”.

 

وكان “إيمانويل ماكرون”، قد فاز على منافسته المتطرفة ، بعد ان حصل على 66% من في الجولة الثانية التي جرت أمس الأحد، حيث يعد اصغر رئيس يحكم بعمر لا يتجاوز الـ39 عاما، في حين تجاوز الرئيس الجزائري الـ80 من عمره ولا يقوى على الحركة بشكل شبه تام.