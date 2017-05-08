شنَّ المحلل المالي المصري والخبير بأسواق المال، محمد سلامة هجوما حادا على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مقارنا بينه وبين الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.

وقال “سلامة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ما بين بوتفليقة و ماكرون .. تكمن كل المعاني في وطننا العربي البائس .. عندما يصر الأموات علي حكم الأحياء ووأد الأحلام”.

ما بين بوتفليقة و ماكرون .. تكمن كل المعاني في وطننا العربي البأس .. عندما يصر الأموات علي حكم الأحياء ووأد الأحلام pic.twitter.com/v7Iz29dmz8 — Mohamed Salama (@solm3333) May 8, 2017

وكان “إيمانويل ماكرون”، قد فاز على منافسته المتطرفة مارين لوبان، بعد ان حصل على 66% من الأصوات في الجولة الثانية التي جرت أمس الأحد، حيث يعد اصغر رئيس يحكم فرنسا بعمر لا يتجاوز الـ39 عاما، في حين تجاوز الرئيس الجزائري الـ80 من عمره ولا يقوى على الحركة بشكل شبه تام.