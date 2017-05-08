عرض خالد مشعل، الرئيس السابق لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، للبيع.

وجاء في تغريدة عبر حسابه: “وبعد أن انتهت فترة رئاسة الأخ خالد مشعل سيتم وقف الحساب من طرف الحركة، وسيتم عرض الحساب للبيع لأعلى سعر والتبرع بثمنه لأجل اللاجئين السوريين”.

وأعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، فوز القيادي إسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي للحرك، بعد منافسة مع كلا من موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال.

وبهذا يكون هنية الرئيس الثالث لحماس، بعد خالد مشعل، الذي كان يشغل المنصب ذاته منذ العام 1996.