إتّهم النجم “سامي شمسي”، الفنان مغني أغنية “فوت الغول” الإباحية جاد خليفة، بسرقة أغنية “سكرت كتابك” منه حيث أكّد أنه سجّلها بصوته منذ حوالي 6 سنوات.

وكان خليفة قد نشر الأغنية حديثاً على أنها آخر إصدار له ما اعتبره الفنان شمسي سرقة، موضحاً أن هذه الأغنية سجّلها “ديمو” مع الملحن فادي مرديني منذ 6 سنوات وإتفقا على أن الأغنية لن تبصر النور إلا عندما تأخذ حقّها.

وأضاف في تعليق نشره عبر حسابه الخاص على تطبيق “إنستغرام”، إنه لم يتوقّع بأن هناك أسماء صغيرة ستسرق تعب شخص من أجل الوصول للشهرة.