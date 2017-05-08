وجه الباحث والحقوقي الجزائري الدكتور أنور مالك انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، لافتا إلى ان الجزائر يحكمها “بوتفليقة” وعجزة بلغوا أرذل العمر، وان فرنسا العجوز أصبح يحكمها شاب، وذلك على إثر فوز “إيمانويل ماكرون” البالغ من العمر 39 عاما بانتخابات الرئاسة.

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “طن”:” عايشت 4رؤساء لفرنسا رابعهم ماكرون عمره 39عاما في حين مازال بوتفليقة على كرسيه الذي صار متحركا يحكم دولة تزعم أنها جمهورية وديمقراطية وشعبية!”.

عايشت 4رؤساء لفرنسا رابعهم ماكرون عمره 39عاما في حين مازال بوتفليقة على كرسيه الذي صار متحركا يحكم دولة تزعم أنها جمهورية وديمقراطية وشعبية! pic.twitter.com/AF8w9thSuO — أنور مالك (@anwarmalek) May 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” جمهورية فرنسا العجوز صار يحكمها شاب دون الأربعين من عمره وجمهورية الجزائر التي أغلبها شباب يحكمها عجزة بلغوا أرذل العمر فأوصلوها إلى أنذل حال”.