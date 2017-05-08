وجه الباحث والحقوقي الجزائري الدكتور أنور مالك انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، لافتا إلى ان يحكمها “” وعجزة بلغوا أرذل ، وان العجوز أصبح يحكمها شاب، وذلك على إثر فوز “” البالغ من العمر 39 عاما بانتخابات الرئاسة.

 

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “طن”:” عايشت 4رؤساء لفرنسا رابعهم عمره 39عاما في حين مازال بوتفليقة على كرسيه الذي صار متحركا يحكم دولة تزعم أنها جمهورية وديمقراطية وشعبية!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” جمهورية فرنسا العجوز صار يحكمها شاب دون الأربعين من عمره وجمهورية الجزائر التي أغلبها شباب يحكمها عجزة بلغوا أرذل العمر فأوصلوها إلى أنذل حال”.

 