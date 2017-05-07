هدد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان الأحد بعدم ترك أي جزء من السعودية على حاله باستثناء الأماكن المقدسة (مكة والمدينة) إذا “ارتكبت الرياض أي حماقة”، وفق ما ذكرت رويترز.

ونقلت رويترز عن دهقان تصريحاته التي نسبتها إلى وكالة تسنيم ردا على تهديد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تعهد بنقل “المعركة” إلى إيران في تصريح صحافي الثلاثاء الماضي.

واتهمت طهران السعودية الأسبوع الماضي بـ”السعي إلى إثارة التوتر في المنطقة”، بعد انتقادات بن سلمان لما وصفها بـ”مساعي إيران للهيمنة على العالم الإسلامي”