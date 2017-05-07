هدد الأحد بعدم ترك أي جزء من على حاله باستثناء الأماكن المقدسة (مكة والمدينة) إذا “ارتكبت الرياض أي حماقة”، وفق ما ذكرت رويترز.

ونقلت رويترز عن دهقان تصريحاته التي نسبتها إلى وكالة تسنيم ردا على ولي ولي العهد السعودي الذي تعهد بنقل “المعركة” إلى في تصريح صحافي الثلاثاء الماضي.

واتهمت طهران السعودية الأسبوع الماضي بـ”السعي إلى إثارة التوتر في المنطقة”، بعد انتقادات بن سلمان لما وصفها بـ”مساعي إيران للهيمنة على