طالبت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، بالاعتذار عن محاولة اغتيال الزعيم كيم جونغ أون، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن المخطط.

وحسب وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اتهمت بيونغ يانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمحاولة “عزل الجمهورية وخنقها”، ووصفت واشنطن بـ”مدبر وراء الكواليس لأعمال إرهاب الدولة الفظيعة ضد كوريا الشمالية، الذي لن يفلت من العقاب”.

وهددت بيونغ يانغ بأن وزارة الأمن القومي “ستمحو من وجه الأرض” الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وتلك التي تتبع جارتها الجنوبية و”ستقضي على جميع عملاء العدو حتى آخر شخص منهم”.

وكانت وزارة الأمن القومي في كوريا الشمالية أعلنت عن إحباط عملية سرية مشتركة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” والاستخبارات الكورية الجنوبية تهدف إلى تدبير مخطط لاغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باستخدام مادة كيميائية بيولوجية سامة.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على تصريحات بيونغ يانغ.