تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو مثير، يُظهر قيام مهاجر مغربي، بالتصويت لـ ”إيمانويل ماكرون” وابتلاع ورقة التصويت التي تحمل اسم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وبحسب الناشطين، فإن المهاجر المغربي ينحدر من مدينة بن سليمان، وقد قام بفعلته انتقاما من مارين لوبان ومن دعواتها العنصرية التي هاجمت خلالها العرب والمسلمين المهاجرين بفرنسا.

وفاز المرشح الوسطي إيمانيول ماكرون، الأحد، برئاسة الجمهورية الفرنسية إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاما) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما).

وأقرت مارين لوبان، بالهزيمة وقالت إنها هنأت ماكرون على الفوز بالرئاسة.