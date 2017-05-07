قطر دولة عربية تطل على الخليج العربي وهي من الدول المرتفعة الدخل نظرا لما تتمتع به من احتياطيات هائلة من الغاز بالإضافة إلى احتياطيات من النفط .

ويرجع اسم قطر الى اسم Cadara الوارد في خارطة الجغرافي الروماني “بطليموس” في وصف هذه المنطقة.

ويبلغ عدد سكان قطر حوالي مليونين و200 ألف نسمة، حيث يسكن ما نسبته 83% من السكان في الدوحة و13% منهم قطريون. وتتوزع الاعراق الاخرى فيها بين العرب والهنود والباكستانيين والايرانيين وجنسيات اخرى.

اما نسبية الامية في قطر، فهي 2.7% وهو ما يجعلها أقل نسبة أمية في العالم العربي.

العيد الوطني في قطر والذي يوافق الـ18 من ديسمبر لا يرتبط بيوم استقلال البلاد وإنما يرتبط بذكرى خلافة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني لوالده كقائدٍ للقبائل القطرية في عام 1878 وفي الواقع لم تنل قطر استقلالها عن بريطانيا الا في الثالث من سبتمبر عام 1971.

وتتعامل قطر مع قواتها المسلحة باعتبارها وظيفة عادية وتنشر اعلانات عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية في الافرع الموجودة بالجيش، والجيش القطري يتكون من 8500 جندي، أما عن المعدات العسكري فهي متواضعة الحجم وفي بعض الاحيان محدودة الجودة.

ويعتبر النفط هو المورد الاساسي للاقتصاد القطري، ويبلغ انتاج قطر للنفط مليون برميل يومياً، وهي تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وتم استثمار كثير من الموارد في تطوير الخدمات والمرافق لمعالجة وتصدير هذه السلعة التي لا تقدر بثمن.

ندعوكم لمعرفة المزيد من الحقائق الهامة عن دولة قطر في هذا الفيديو من انتاج قناة “متع عقلك” على يوتيوب ..