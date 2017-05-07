قالت الممثلة الإباحية الأمريكية “مولي كافالي” التي تعرّضت لهجوم من قرش مفترس أثناء تصويرها لقطات تحت الماء، في ولاية فلوريدا، إنها بخير.

وبعد الحادث المروع نقلت “مولي” إلى مستشفى قريب لتتلقى 20 غرزة لتضميد الجرح المفتوح.

وفي وقت لاحق استخدمت “مولي” إنستغرام لتُطمئِن معجبيها بأنها بخير. وكتبت “شكراً لتمنياتكم الجيدة يا رجال”.

وأضافت: “أنا بخير تماماً. والإصابة ليست سيئة كما تبدو، وأنا أتعافى بسرعة. وستظل تجربة مدهشة”.

لكن مولي بدت شاحبة ومنهكة بدون مستحضرات تجميل.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فقد تمكنت سمكة القرش المفترسة من عض الممثلة الأمريكية (33 عاما) من قدمها، على الرغم من وجودها داخل قفص الحماية، وتمكنت مولي من النجاة بعد أن انتشلها من الماء أشخاص مرافقون أثناء عملية التصوير.

وذكرت الصحيفة أنه تم إسعاف مولي وخياطة جرحها بـ20 قطبة جراحية.

يشار إلى أن الحادث حصل لمولي أثناء مشاركتها في تصوير مقطع دعائي لأحد المواقع الإباحية، وكان من المفترض أن يحمي القفص الحديدي الممثلة الحسناء من هجمات القرش، إلا أن المسافة بين قضبان القفص لم تكن ضيقة بما فيه الكفاية لمنع القرش من إدخال فكه داخل القفص والتمكن من مولي الحسناء.