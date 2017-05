نشر فنان أميركي يدعى مايك ميتشل صوراً ساخرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن لاحظ تشابهاً كبيراً بين ذقنه والضفدع.

ونشر الفنان الأميركي صور ترامب على حسابه على تويتر وحظيت بانتشار واسع وسخرية من الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية والذي لم يتوقف مسلسل السخرية منه منذ إعلانه الترشح لمنصب الرئيس.

BREAKING: President Frog demands investigation into recent police brutality. "We must strive to do better, and mark my frog words, we will." pic.twitter.com/LiXFlKi3jV — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 3, 2017

BREAKING: President Frog discovers hair gel. "Is it too much? it's too much isn't it? Man, I really thought this was gonna be a thing." pic.twitter.com/4M1dhoS6gb — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 6, 2017

صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية والتي نشرت تقريراً حول تلك الصور وصفت ترامب بالرئيس الضفدع.

صاحب الصور الساخرة كتب قصة خيالية عن كيفية سيطرة البرمائيات على عقل الرئيس الأميركي.