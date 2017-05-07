أقرّت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالهزيمة أمام الوسطي ايمانويل ماكرون. وبعيد إعلان النتائج خرجت لوبان إلى أنصارها فقالت: “اتصلت بالرئيس ماكرون وهنأته على الفوز، وتمنيت له النجاح في مسيرته الجديدة في ظلّ التحديات التي تواجه فرنسا”. وشكرت الـ”11 مليون فرنسي الذين وثقوا بي ودعموني على طول حملتي الإنتخابية”.

كذلك شكرت لوبان “الذين اختاروا نهوض فرنسا واستقلاليتها وأمنها وهويتها ونمطها الإجتماعي”، مشيرة إلى أنّه “علينا أن نكون في هذه اللحظة التاريخية جاهزين ونحترم تطلعات الفرنسيين التي عبّروا عنها في هذه الإنتخابات”.

وطالبت أنصارها “بمواصلة الحركة السياسية لتشكيل قوّة أقوى لمواجهة المشكلات التي تواجهها فرنسا، وعلى كلّ المناضلين مواصلة النشاط الفرنسي منذ اليوم لأنّ فرنسا بحاجة إليكم”.