تستضيف جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز إعداد وتطوير العاملين مساء الثلاثاء القادم رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد لإلقاء محاضرة بعنوان “التخطيط الاستراتيجي من منظور التجربة الماليزية” التي يحكي من خلالها تجربته في تطوير البلاد وتحولها إلى النمو السريع.

كما سيشارك مهاتير محمد في ملتقى الدقم الاقتصادي (المجتمع والاقتصاد) الذي يقام بفندق جراند حياة مسقط صباح يوم الثلاثاء الذي يناقش أهم المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤشرات الاقتصادية لتلك المشاريع ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي كما يبحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة خاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد مهاتير محمد صاحب الطفرة الاقتصادية اللافتة في ماليزيا، وأصبحت فيها بلاده دولة صناعية متقدمة، يساهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عهده بلغت نسبة صادراتها من السلع المصنعة 85% من إجمالي صادراتها، وأنتجت 80% من السيّارات التي تسير في طرقاتها، وأصبحت من أنجح البلدان في جنوب آسيا، بل وفي العالم الإسلامي بأكمله.

يشار إلى أن مهاتير محمد قد قام بالتركيز على ثلاثة محاور بصفة خاصة، وهي: محور التعليم، ويوازيه محور التصنيع، ومن ثم المحور الاجتماعي.