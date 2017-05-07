حدد خبراء الاقتصاد والاستهلاك قواعد أساسية لضبط ميزانية الأسرة، ويرى الأخصائيون أن هذه القواعد تحد من تعرض الأسرة لأي عجز في ميزانيتها.

وقالت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” في مقال نشرته اليوم الأحد إن مبدأ “فرق تسد” هو مبدأ مناسب تماما لإدارة الشؤون الخاصة بالعائلة، مشددة على أن أكبر خطأ هو “عدم التخطيط للمستقبل”، وفيما يلي أبرز قواعد ضبط الميزانية:

تحديد أوجه الإنفاق الضرورية، من خلال وضع قائمة تحدد أولويات الإنفاق الضرورية، التي لا يمكن تجاهلها أو حتى تأجيلها في ميزانية الأسرة، كالطعام اليومي والأدوية، ومستلزمات ومتطلبات تعليم الأطفال.

تخصيص مبلغ مالي محدد لكل من أفراد الأسرة، ويكون عليه التعامل بهذا المبلغ على مدار الشهر، مع التشديد على ضرورة عدم تخطي المبلغ المحدد سلفا إلا للضرورة القصوى، وباتفاق مسبق مع مسؤول الميزانية الأسرية.

تحديد هدف يتم السعي للوصول إليه، من خلال ضبط الميزانية، بحيث يستقطع مسؤول الميزانية مبلغا معينا ويدخره لمواجهة أي مفاجآت طارئة يتعرض لها المنزل أو أفراد الأسرة، على أن تتم زيادة هذا المبلغ تدريجيا.