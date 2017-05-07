أعلن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بيتر رومانوف في مقابلة مع قناة “كراسنايا لينيا” (الخط الأحمر) بأنه حتى وإن استطاعت الولايات المتحدة توجيه ضربة نووية إلى روسيا، فإنها ستلقى مصيرها.

وقال رومانوف: “لقد حضرت اجتماعا مغلقا في عهد الاتحاد السوفيتي، وهناك تمت مناقشة مشروع نظام “بيريميتر-اليد الميتة”. وحتى وإن وجهوا ضربة وقائية وتم تدمير جزء معين من قواعدنا، فإن “اليد الميتة” ستطلق صواريخ، وستتوجه الصواريخ إلى الولايات المتحدة. هذا النظام موجود حاليا”.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لديها معلومات كاملة عن القدرات العسكرية التي تخص “اليد الميتة” لروسيا.

وأضاف: “الأمريكيون ناس واقعيين. إنهم يخافون منا، إذا هذا لم يكن صحيحا، فإنهم منذ زمن كانوا سيجروننا إلى حرب”.

نظام “بيريميتر” يعد من أكثر الأمور العسكرية سراً، وجميع المعلومات حول مكوناته، ووظائفه، وطريقة عمله هي معلومات قليلة جدا، وسرية للغاية.

نظام “بيريميتر” هو نظام أوامر آلي يصدر أوامره إلى القوات النووية الروسية لتوجيه ضربة نووية جوابية مدمرة (حتى عندما تكون قد دمرت بالكامل مراكز القيادة وخطوط الاتصالات مع قوات الصواريخ الاستراتيجية). فهو يضمن إطلاق الصواريخ البالستية من جميع منصات الإطلاق البرية والجوية والبحرية، في حال تمكن العدو من تدمير كل القيادات التي يمكن أن تعطي أوامر الرد. نظام “بيريميتر” هو نظام مستقل تماما وغير مرتبط بالوسائل الأخرى للاتصالات وأوامر مراكز القيادة، وحتى “الحقيبة النووية” لا علاقة لها بتفعيله.