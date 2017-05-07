أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” ومسؤولون في وزارة الصحة في صنعاء الاشتباه في إصابة مئات الأشخاص بـ الكوليرا في اليمن الذي يشهد أزمة صحية وغذائية كبرى على خلفية النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.

وقال ممثل المنظمة في اليمن غسان أبو شعر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد “قدمنا العلاج لأكثر من 570 حالة على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية يشتبه بإصابتهم بالكوليرا” في مناطق عدة، مشيرا إلى ارتفاع كبير في حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي.

وفي صنعاء التي تشهد منذ نحو أسبوع إضرابا لعمال النظافة على خلفية عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر، قال مسؤولون في وزارة الصحة إن الكوادر الطبية سجلت إصابة أكثر من ألف شخص بالكوليرا منذ 27 نيسان/أبريل الماضي.

وتحدث هؤلاء عن حصول وفيات.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين وقوات موالية للحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأدى النزاع إلى تدهور كبير في أمن اليمن الغذائي وأصبحت ثلث محافظاته الـ22 على شفير المجاعة. كما أدى النزاع إلى تدهور المرافق الصحية وصعوبة إيصال مساعدات في هذا الإطار إلى عدد كبير من المناطق اليمنية.