الأخبار التي تأتينا من كوريا الشمالية لا تتوقف، سواء ما يتعلق بتطويرها برنامجيها النووي والصاروخي، أو ما يتعلق بأخبار زعيمها الشاب الغريب كيم جونغ أون. لكن ربما لا نعرف الكثير عن كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي الذي رحل عام 2011.

السماء ابتهجت لمجيئه

إحدى الأساطير في كوريا الشمالية تقول إن نجما ساطعا برز في السماء وشوهد قوسا قزح ابتهاجا بقدوم المولود الجديد كيم جونغ إيل عام 1942. وتقول تقارير أخرى إن هذا التاريخ غير دقيق وإنه ولد عام 1941.

بعد توليه السلطة خلفا لوالده كيم إيل سونغ عام 1994 منح الزعيم الجديد أكثر من 200 لقب منها “النجم المرشد للقرن الـ21″ و”الجنرال المجيد الذي نزل من السماء” و”السياسي المذهل”.

الخوف من الطيران

كان والد الزعيم الحالي لكوريا الشمالية وجده مصابان برهاب (فوبيا) الطيران. كيم الأب كان لا يفضل ركوب الطائرات للسفر للخارج، وقيل إنه استقل قطارا فخما لرحلة طويلة إلى موسكو.

لكن الزعيم الحالي لا يبدو أنه يعاني من نفس الأمر، وقد التقطت له صور خلال ركوبه طائرات في كوريا الشمالية.

أرانب عملاقة

للتغلب على أزمة المجاعة، قالت تقارير صحافية عام 2007 إنه استعان بمزارع ألماني يربي أرانب عملاقة يصل حجمها إلى حجم الكلاب، لإدخال هذا النوع إلى بلاده. وبالفعل أرسل له المزارع 12 أرنبا، لكنه فوجئ بعد ذلك بأنها التهمت في مأدبة أقامها الزعيم احتفالا بعيد ميلاده.

مهووس بالسينما

يقال إنه كان شغوفا بالسينما والموسيقى وإنه جمع أكثر من 20 ألف شريط فيديو وأسطوانة مدمجة. وكان يفضل عدة أفلام من بينها أفلام الحركة التي تنتجها هونغ كونغ، وقالت تقارير إنه كان مهووسا بشكل خاص بالممثلة الأميركية ونجمة هوليوود إليزابيث تيلور.

وأوردت بعض المصادر أنه اختطف صانع الأفلام شين سانغ أوك وزوجته عام 1978 لإجباره على تأسيس سينما كورية شمالية.

كيم والهامبرغر

هو من أدخل الهامبرغر إلى كوريا الشمالية لإطعام طلاب الجامعات وجبات “عالية الجودة”. وأطلق على الهامبرغر اسم gogigyeopbbang وتعني “رغيفين مزدوجين ولحم”. وعن هذا، قال إنه عقد العزم على إدخال “الخبز والبطاطس المقلية لطلاب الجامعات والأساتذة والباحثين رغم أننا نعيش في فترة صعبة”.