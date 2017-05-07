أكد الإعلامي الجزائري والمذيع بقناة “الشروق”، قادة بن عمار أن “القابلية للذل” أصبحت عقيدة سياسية لدى النظام، مشددا في الوقت نفسه على انه على الرغم من ذلك لا يجب السكوت على “التفاهات” التي يطلقها البعض ضد الجزائر.

وقال “بن عمار” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ليس بسبب تحول “القابلية للذل” إلى عقيدة سياسية رسمية لدى النظام في بلادنا، يجب السكوت عن كل التفاهات التي يطلقها البعض ضد الجزائر !!”.

ليس بسبب تحول "القابلية للذل" إلى عقيدة سياسية رسمية لدى النظام في بلادنا، يجب السكوت عن كل التفاهات التي يطلقها البعض ضد الجزائر !! — kada benamar (@benamar31) May 7, 2017

وتساءل في تغريدة أخرى مستنكرا تصريحات الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس: “من قال إنهم لا يملكون برنامجا .. برنامجهم منذ “الاستقلال” هو “احتلال” السلطة !!”.

من قال إنهم لا يملكون برنامجا ..

برنامجهم منذ "الاستقلال" هو "احتلال" السلطة !! — kada benamar (@benamar31) May 7, 2017

وكان جمال ولد عباس قد صرح خلال الحملة الانتخابية للبرلمان الذي تم انتخابه الخميس الماضي، بأن حزبه لا يملك برنامجا مؤكدا على ان برنامجه هو نفس برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما أثار حالة من الجدل في حينه.