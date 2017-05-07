أكد الإعلامي الجزائري والمذيع بقناة “الشروق”، أن “القابلية للذل” أصبحت عقيدة سياسية لدى ، مشددا في الوقت نفسه على انه على الرغم من ذلك لا يجب السكوت على “التفاهات” التي يطلقها البعض ضد .

 

وقال “بن عمار” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ليس بسبب تحول “القابلية للذل” إلى عقيدة سياسية رسمية لدى النظام في بلادنا، يجب السكوت عن كل التفاهات التي يطلقها البعض ضد الجزائر !!”.

وتساءل في تغريدة أخرى مستنكرا تصريحات الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني : “من قال إنهم لا يملكون برنامجا .. برنامجهم منذ “الاستقلال” هو “احتلال” !!”.

 

وكان جمال ولد عباس قد صرح خلال الحملة الانتخابية للبرلمان الذي تم انتخابه الخميس الماضي، بأن حزبه لا يملك برنامجا مؤكدا على ان برنامجه هو نفس برنامج الرئيس عبد العزيز ، وهو ما أثار حالة من الجدل في حينه.