وافت المنية الممثلة السورية القديرة نجاح حفيظ عن عمر ناهز 76 عاماً في مستشفى “ابن النفيس” بالعاصمة دمشق بعد صراع مع المرض.

وبدأت حفيظ مسريتها الفنية منذ الستينيات من القرن الماضي، حين شاركت بعدد من الأعمال منها “اللص الظريف”، و”خياط السيدات”، بينما شهدت فترة السبعينيات تألقها الفني من خلال تجسيدها لشخصية مالكة الفندق “فطوم حيص بيص” في مسلسل وفيلم “صح النوم” لدريد لحّام ونهاد قلعي في عام 1974.

وبوفاة حفيظ، ظلّ فقط لحّام والممثل محمد الشمّاط من أبطال العمل الرئيسيين على قيد الحياة.

ومن أبرز اعمالها الدرامية: “الخبز الحرام”، و”ليل ورجال”، و”عش المجانين” و”يوميات أبو عنتر” و”نهاية رجل شجاع” و”الخط الأحمر” و”أسياد المال”.

وحفيظ هي سادس الممثلين الراحلين عن الدراما السورية في العام الحالي، بعد هالة حسني في 28 نيسان/ابريل الماضي، وقبلها وأميرة حجو في 25 آذار/ مارس، وناصر وردياني 15 آذار، ووليد حبال 21 كانون الثاني/يناير، ورفيق سبيعي 5 كانون الثاني.