نفى الممثل التركي “أنغين التان دوزيَاتان” الانباء التي ترددت حول مغادرته لمسلسل “قيامة ارطغرل”، الذي يؤدي دور البطولة فيه، قائلاً، “أنا باق في المسلسل و لن أغادر و ساتواجد في الموسم القادم أيضاً”.

تصريحات “أنغين ألتان” هذه جاءت ضمن مشاركته في ندوة بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، تحدث فيها عن تجربته الفنية خصوصاً بعد نيله شهرة عالمية كبيره بعد أدائه المميز في مسلسل “قيامة أرطُغرل”.

وكشف دوزيَاتان عن تردده في قبول المشاركة بمسلسل “قيامة أرطُغرل” خوفاً من من عدم نجاحه، وخشية تكرار ما حصل للعديد من المسلسلات التاريخية التركية التي باءت بالفشل وأصبحت مثار سخرية المتابعين.

ولفت إلى أن الشركة المنتجة عادت وعرضت عليه المشاركة بعد فترة، وقال دوزيَاتان، “عندها تمعنت جيداً بالسيناريو الرائع، وقررت قبول العرض”.

ونفى الفنان التركي الادعاءات التي نشرتها بعض الصحف وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتِزامه الانسحاب من المسلسل التاريخي خلال الأيام المقبلة.

وبحسب تركيا بوست التي ترجمت الخبر أوضح دوزيَاتان أن “لا علاقة لنا بمثل هذه الادعاءات، ويبدو أن هناك أطراف تريد انسحابي من المسلسل، ولكن هذا الأمر لن يحصل فأنا مستمر حتى في الجزء المقبل لأني أمارس المهنة التي أعشقها”.

وحول الصعوبات التي يواجهونها خلال تصوير المسلسل، قال دوزياتان: “الأحوال الجوية هي الأكثر تأثيرًا على أعمال التصوير، وكذلك حصاني الذي تلقى تدريبات كثيرة جعلته يستعد بشكل تلقائي عند سماع أصوات التسجيل، ولكن بالنهاية هو مخلوق وليس مثل السيارات، يتأثر أحيانًا بالأوضاع ويرفض التحرك كما نريد”.

يشار إلى ان أنغين دوزياتان ولد بمدينة أزمير التركية في 26 يوليو/تموز سنة 1979 وهو من أصول ألبانية، تخرّج في كلية المسرح بجامِعة دوكوز أَيلول التركية وعمل في بداية حياته العملية ممثلاً في مسرح كَانترا ودوت.

في سنة 2002، كان أول أدوار أنجين ألتان على شاشة التلفزيون مشاركته في المسلسل التلفزيوني “مُدربي العظيم” الذي ساهم بشكل كبير في لفت الأنظار إليه. كما دخل ألتان مجال السينما من خلال تمثيله في الفيلم التركي “زمان قلبك” سنة 2005، أما عن تجربته مع الإذاعة، فكانت في سنة 2011 ضمن برنامج المسابقات التركي “من سيربح المليون؟”.

والآن، يؤدي أنجين ألتان دوزياتان دور البطولة في المسلسل الذي يُعرض على قناة TRT “قيامة أرطُغرل” والذي نجح فيه نجاحاً باهراً بفضل أدائه وبدأ يجذب أنظار المشاهدين للمسلسل.