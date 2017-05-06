شنُّ المفكر السوري محيي الدين اللاذقاني هجوما شديدا على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وحزب جبهة التحرير الجزائرية، وذلك على إثر فوز الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي، بمشاركة ضئيلة بلغت 38%.

وقال “اللاذقاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عجائب …الجزائر تنتخب مومياء للرئاسة وحزب انقرض من عهد الديناصورات ليواصلوا حكمها”.

عجائب …ا لجزائر تنتخب مومياء للرئاسة وحزب انقرض من عهد الديناصورات ليواصلوا حكمها — muhydinlazikani (@muhydinlazikani) May 6, 2017

يشار إلى أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ العام 1999، قد حصل على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعية.