في واقعة مضحكة تعيد إلى الأذهان، واقعة اختيار أحد النواب اللبنانيين للاستعراضية “ميريام كلينيك” رئيسا للبنان، ورد اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين في انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين.

وقرأت لجنة الانتخاب اسم الرئيس الأمريكي مرتيّن، حيث تم كتابة اسمه على ورقتي اقتراع، في انتخابات مجلس النقابة.

ووفقا للجنة المنظمة للانتخابات، فقد بلغ عدد المقترعين 890 من اصل 1045 يحق لهم الاقتراع ، حيث ترشح لمنصب النقيب: ماجد الأمير وحسين العموش وركان السعايدة وفخري أبو حمدة وعبداللطيف القرشي.

وأعلن رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الدكتور خالد الشقران رسميا مساء الجمعة فوز ركان السعايدة بمنصب نقيب الصحفيين الأردنيين بحصوله على 513 صوتا، في الانتخابات التي جرت في المركز الثقافي الملكي .

وجاء ماجد الأمير في المركز الثاني بحصوله على 130 صوتا، تلاه الدكتور حسين العموش بحصوله على 107 أصوات، ثم فخري أبو حمده الذي حصل على 90 صوتا، ونال عبد اللطيف القرشي صوتين.