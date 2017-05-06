قالت الفنانة اللبنانية ليال عبود إنها لا تتعمد الإثارة في كليباتها وإطلالاتها، معتبرةً أنّ ملابسها “ليست خليعة ولا مبتذلة ولكن على الموضة، خصوصاً انني اتعامل مع مصمم الازياء اللبناني العالمي عقل فقيه دائما”.

ورأت ليال أنّ مسألة اختيار الملابس حرية شخصية، مستغربة عدّم تعرض فنانات لبنانيات وعربيات للانتقادات بسبب ملابسهن التي تعد أكثر عرياً.

وأعلنت عبود أنّها ستغني باللهجة المغربية لأوّل مرة في ألبومها القادم الذي سيشمل حوالي 15 أغنية، لافتةً إلى أنّها تفكر جدياً بخوض تجربة التمثيل.

وكانت الفنانة ليال عبود، تعرّضت لانتقادات واسعة، بعد ظهورها بصورة اظهرت صدرها بشكلٍ كبير وغير لائق على غلاف مجلة “نادين”.

وفي تعقيبها على هذه الصورة قالت “ليال” في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أنّه تمّ تفسير كلماتها بشكل خاطئ عندما تحدثت عن صدرها وقد كانت تعني حينها الحبّ الكبير الذي تحمله في صدرها.