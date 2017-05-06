وضعت أوكرانيا الممثل الأمريكي ستيفن سيغال على القائمة السوداء الممنوعة من دخول البلاد بعد حصوله على الجنسية الروسية، واصفة إياه بأنه خطر على أمنها.

وجاء قرار الحظر في أعقاب تصاعد النزاع الحدودي بين روسيا وأوكرانيا واستمرار القتال بين الثوار الروس والقوات الأوكرانية في شمال أوكرانيا، وبعد عدة أشهر من إعلان موسكو منحها الجنسية الروسية للممثل الأمريكي الذي التقى الرئيس فلاديمير بوتين عدة مرات في موسكو.

وقالت وكالة الاستخبارات الأوكرانية: “إن ستيفن سيغال اقترف أفعالًا تشكل خطرًا اجتماعيًا وتتعارض مع مصالح أوكرانيا وجهودها في الحفاظ على أمنها”، مشيرة إلى أن سيغال سيمنع من دخول أوكرانيا لمدة خمس سنوات.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية التي أوردت الخبر السبت، فإن سيغال وصف بوتين خلال لقائهما في الكرملين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأنه من أعظم الزعماء وأنه يشعر بأنه ببيته عندما يكون في روسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا كانت وضعت ممثلين آخرين على القائمة السوداء منهم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو.