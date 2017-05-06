يعاني البعض من تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر وصعوبة التخلص منها فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك هذا المشروب الذي يساعد على رفع مستوى الحرق والتخلص من الدهون الزائدة.

وبحسب “صدى البلد ” قدم الدكتور جمال الصقلي أخصائي الطب البديل مكونات وموصفات المشروب للراغبات في الحصول على قوام مثالي..

المكونات :

-ملعقة الشاي الأخضر الصيني

-ملعقة النعناع الطازج

-رشفة زنجبيل

-رشفة قشر الرمان

طريقة التحضير :

يغلى المكونات مع كمية مناسبة من الماء ويصفي ويترك ليبرد حسب الرغبة المحببة للفرد يمكنه تناوله ساخن أو بارد ويشرب منه كوب قبل النوم وأخر على الريق إن أمكن فهذه المكونات تساعد في سد الشهية والقضاء على الدهون الزائدة في الجسم وزيادة معدل الحرق .