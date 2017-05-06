سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم، من نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية، والتي فاز بها الائتلاف الحاكم، وسط مشاركة ضئيلة بلغت 38% وفقا لما أعلنته الحكومة الجزائرية.

وقال “القاسم” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مفاجأة كبرى في الجزائر. حزب بوتفليقة يفوز في الانتخابات.ليش أيمت فاز غير الرئيس وعصابته في العالم العربي في الانضراطات التي يسمونها انتخابات”.

مفاجأة كبرى في الجزائر.

حزب بوتفليقة يفوز في الانتخابات.ليش أيمت فاز غير الرئيس وعصابته في العالم العربي في الانضراطات التي يسمونها انتخابات — فيصل القاسم (@kasimf) May 6, 2017

وكان حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد حصل على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 977 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعية.

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 38.25 بالمئة.

وتعد نسبة المشاركة هذه أقل من تلك المسجلة في عام 2012 والتي بلغت 43.14 بالمئة.