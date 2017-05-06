سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “” الدكتور ، من نتائج التشريعية الجزائرية، والتي فاز بها ، وسط مشاركة ضئيلة بلغت 38% وفقا لما أعلنته .

 

وقال “القاسم” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مفاجأة كبرى في . حزب يفوز في الانتخابات.ليش أيمت فاز غير الرئيس وعصابته في العالم العربي في الانضراطات التي يسمونها ”.

وكان حزب ، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد حصل على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه  على 977 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي  الوطني، بحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعية.

 

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، نتائج التي جرت الخميس، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 38.25 بالمئة.

 

وتعد نسبة المشاركة هذه أقل من تلك المسجلة في عام 2012 والتي بلغت 43.14 بالمئة.

 