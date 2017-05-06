تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لشابة عراقية تروي تفاصيل اقتحام مجرمين منزلهم وقتل والدها.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” الشابة تتحدث إلى القاضي وهي تقص تفاصيل الواقعة قائلة:”دخل المجرمون عليا ومعهم السلاح وهددوني بالقتل والاغتصاب إن نطقت، وعندما دخلت وجدت أبي مقتولا” ، مشيرة إلى أنهم من نفس بلدتهم .

ولم يتمالك القاضي عينيه من البكاء خاصة بعدما لمس نبرة الحزن الشديد في كلامها وتأثرها بموت والدها.