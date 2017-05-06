تسبب ذئب شارد في حي السليمانية بمدينة سكاكا في منطقة الجوف السعودية بنشر الرعب على مدى خمسة أيام تجول فيها طليقا في شوارع الحي، حسب ما أفادت به صحف سعودية السبت.

وانتشر تسجيل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للذئب الشارد خلال مطاردته.

وقام شابان من المنطقة بملاحقة الذئب والقبض عليه وتسليمه لمالكه الذي يقوم بتربية حيوانات مفترسة، وفق ما ذكرت صحيفة سبق.

واشتكى سكان المنطقة من غياب شروط السلامة التي يتوجب على مربي تلك الحيوانات اتباعها ما أدى إلى تكرار هذه الحوادث. وظهر قبل فترة عدد من القرود في مدرسة سكاكا للبنات، كما نقلت الصحيفة.

وأكد المتحدث باسم منطقة الجوف الرائد يزيد النومس أن “تربية الحيوانات المفترسة ممنوعة”.