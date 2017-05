ظهر المغني الكندي جاستن بيبر في مقطع فيديو أثناء قيامه بالاستجمام ولعب كرة القدم بأحد فنادق إمارة دبي يوم الجمعة.

وقال موقع صحيفة ميرور البريطانية إن بيبر استغل تواجده في دبي لإقامة حفل غنائي، للاستجمام برفقة عدد من أصدقائه في الفندق.

My cousin seen Justin Bieber in Dubai 😂😍 pic.twitter.com/UZD1vLt79f

— NIAMH 🕺🏻 (@NIAMHMusicUK) May 5, 2017