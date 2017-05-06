نظراً لاعجابه الشديد بها، أطلق مواطنٌ سعودي اسم ابنة الرئيس الأمريكي “إيفانكا”، على مولودته الجديدة.

وقال والد إيفانكا السعودية إن سبب التسمية هو أنه كان يتحدث مع مجموعة من الأصدقاء عن العلاقات السعودية الأميركية وتحسنها في عهد الرئيس ترامب، وصارت أفضل من ذي قبل في عهد أوباما. ما دفعه لاختيار اسم إيفانكا لمولودته.

وأضاف أنه واجهته مشاكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض للإساءات، لكنه قال سأسامحهم ولن أقاضيهم.

وتابع “عند تسجيل الاسم رسمياً إيفانكا، استغرب الموظف في الاستقبال من الاسم، بعدها اتجهت إلى الأحوال المدنية وقمت بتعبئة نموذج وعند تسليمه للموظف في الأحوال المدنية، قال الموظف لي إن الاسم ممنوع، وتم إرسالي إلى رئيس القسم وأفادني بأن الاسم ممنوع، وتم منعي منه، وأكد لي رئيس القسم أنه سوف يتم إرسال الأوراق إلى وكالة وزارة الداخلية بالرياض، مرجحاً أنه سوف يمنع الاسم”.

وقال إنه اضطر لتغيير الاسم إلى “لمى” وأفاد أن اسم إيفانكا هو التقدم والتطور.

وجرى تداول وثيقة على نطاق كبير، الجمعة، تظهر تسجيل اسم المولودة باسم “إيفانكا” في مستشفى النساء والولادة بمدينة عرعر.