شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على نجمة مواقع التواصل زين كرزون، بسبب فيديو جديد لها.

وظهرت زين في الفيديو الذي انتشر بشكلٍ كبير على مواقع التواصل، وهي ترقص في الشارع على أنغام أغنية ديانا حديد الشهيرة “لا والله ماني ماني”.

واعتبر الناشطون أن طريقة رقص شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مستفزّة وتتخطى القيم العربية.

كما ظهرت كرزون، الذي قرّرت عدم الرد على كلّ الإنتقادات، وهي تغني وتمثّل نوعاً من الفيديو كليب، لأغنية “قال صعبان عليه”، للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.