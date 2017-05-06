حدد القيادي في المجلس الأعلى العراقي ووزير النقل السابق باقر جبر الزبيدي، مكان معركة تنظيم الدولة المقبلة في السعودية والأردن، لافتا إلى أن تنظيم الدولة شعر بالخطأ حين اتخذ من الموصل والرقة دولة له.

وقال الزبيدي في حوار تلفزيوني بثته قناة “الفرات” العراقية، أمس الجمعة، إن “المعركة المقبلة ستكون على أسوار مكة، لكنها ستكون في إحدى المدن الكبرى السعودية وإحدى مدن جنوب الأردن”.

وتوقع أن يتجه تنظيم الدولة إلى مكة المكرمة لإعطاء الشرعية لعملياته، بعد ترك العراق، حيث إنه أيقن أنه لا يمكنه أن يعيشوا في أجواء السنة أو الكرد والأيزيديين والآشوريين أو الشيعة، بينما في السعودية هناك تطابق حقيقي في الرؤى والمنطلقات والمذهب.

وعن أسباب عدم ذهاب تنظيم الدولة منذ البداية إلى السعودية، زعم الزبيدي أن “تنظيم الدولة أخطأ من البداية، والآن عرف أن تأسيس الدولة في الرقة والموصل خطأ كبير”.

وعلى صعيد آخر، تحدث الزبيدي عن حصول تلاعب روسي في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014، وقال إن “شخصا روسي الجنسية (لم يسمه) تلاعب في نتائج الانتخابات العراقية البرلمانية عام 2014”.

وأضاف أن هذا الشخص الروسي “قام بحذف آلاف الأصوات من جهات وشخصيات سياسية لصالح أخرى” مشيرا إلى أنه “تضرر شخصيا من هذا التلاعب بحذف أكثر من 130 ألف صوت” معتقدا بأنه “حصل في الانتخابات السابقة على 190 ألف صوت”.