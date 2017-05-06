انتشرت صورةٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الفنان السوري محمد خير الجراح، بشخصية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ونفى النجم السوري أن يكون قد أدَّى شخصية رئيس كوريا الشمالية في مسلسل “بقعة ضوء13”، لافتاً إلى أنه قد تم عمل الصورة عبر برنامج الفوتوشوب، وهي غير صحيحة.وفق “الجراح”

وعبّر الجراح عن “ظرافة الصورة الذي قال إنها صنعت دعاية كبيرة للعمل الفني”.

ويطغى اسم زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” هذه الأيام، على وسائل الاعلام بشكلٍ ملحوظ؛ في ظلّ التوتر الحاد بين أمريكا وبيونغ يانغ، بسبب برنامج الاخيرة النووي.