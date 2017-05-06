قال الفريق ، نائب رئيس شرطة دبي، إن الشعب الإيراني لا يستحق ما وصفه بـ”العناء” الذي يعانيه، لافتا إلى أن الإيرانيين بحاجة إلى أن ينقذوا.

 

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “الشعب الايراني يحتاج أن ينقذ من قبضة العمائم السوداء فهو شعب لا يستحق كل هذا العناء الذي يعانيه.. منذ قدوم الخميني إلى وحتى الغد وإيران تعيش في عزلة عن المجتمع الدولي بسبب تبنيها للإرهاب.”

وتابع قائلا وفق ما نقلت عنه “سي ان ان”, “هكذا الوضع يكون حينما يحل الشقاء بشعب يبتليه الله في عقول قادته.. فيخربوا اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.. ينتشر الفقر والفاقة والشعوذة والجهل في المجتمع الايراني بحكم تولي ملالي دفة الحكم في البلاد.”

ولفت خلفان إلى أن “المنظمات الحقوقية الانسانية عليها أن ترصد الحماقات والاعدامات التي تمارسها إيران من اجل ان تخرس افواه الحق التي يطلقها احرار إيران.”