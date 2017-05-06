قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن الشعب الإيراني لا يستحق ما وصفه بـ”العناء” الذي يعانيه، لافتا إلى أن الإيرانيين بحاجة إلى أن ينقذوا.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “الشعب الايراني يحتاج أن ينقذ من قبضة العمائم السوداء فهو شعب لا يستحق كل هذا العناء الذي يعانيه.. منذ قدوم الخميني إلى إيران وحتى الغد وإيران تعيش في عزلة عن المجتمع الدولي بسبب تبنيها للإرهاب.”

الشعب الايراني يحتاج ان ينقذ من قبضة العمائم السوداء فهو شعب لا يستحق كل هذا العناء الذي يعانيه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 6, 2017

منذ قدوم الخميني الى ايران وحتى الغد وايران تعيش في عزلة عن المجتمع الدولي بسبب تبنيها للارهاب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 6, 2017

وتابع قائلا وفق ما نقلت عنه “سي ان ان”, “هكذا الوضع يكون حينما يحل الشقاء بشعب يبتليه الله في عقول قادته.. فيخربوا اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.. ينتشر الفقر والفاقة والشعوذة والجهل في المجتمع الايراني بحكم تولي ملالي دفة الحكم في البلاد.”

ينتشر الفقر والفاقة والشعوذة والجهل في المجتمع الايراني بحكم تولي ملالي دفة الحكم في البلاد. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 6, 2017

ولفت خلفان إلى أن “المنظمات الحقوقية الانسانية عليها أن ترصد الحماقات والاعدامات التي تمارسها إيران من اجل ان تخرس افواه الحق التي يطلقها احرار إيران.”