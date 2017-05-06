انتقد حامد كرزاي الرئيس الأفغاني الأسبق بشدة أعمال الولايات المتحدة في أفغانستان، واتهمها بإنشاء تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وأوضح كرزاي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن واشنطن بالذات هي التي أنشأت تنظيم “الدولة الاسلامية”، وتستخدمه حاليا بمثابة سلاح بغية فرض التعسف في البلدان التي تعاني من الحروب.

وقال كرزاي: “تنظيم “الدولة الاسلامية” هو وليد الولايات المتحدة، ولقد ظهر في أفغانستان في العام 2015 في زمن الوجود الأمريكي، وهو سلاح في يد واشنطن”.

وأعرب الرئيس الأفغاني الأسبق عن استيائه بسبب استخدام الجيش الأمريكي ما يسمى “أم القنابل” في أفغانستان الشهر الماضي، مضيفا أن إسقاط هذه القنبلة كان عملية مشتركة بين “الدولة الاسلامية”، وواشنطن.

وبحسب كرزاي فإن الولايات المتحدة تستخدم أراضي أفغانستان كميدان رماية لاختبار أسلحتها، وأنها “ألحقت أضرارا بالسيادة الأفغانية، وجلبت الموت إلى أراضينا”.

وأكد الرئيس الأفغاني الأسبق أنه يتلقى بشكل يومي معلومات بشأن إسقاط طائرات مروحية مجهولة الهوية، مساعدات إلى تنظيمات إرهابية ناشطة في المناطق الحدودية مع باكستان، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة يجب أن تقدم التوضيحات” حول ظهور هذه المروحيات.