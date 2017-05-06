تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان و المخرج السوري وائل رمضان إثر نوبة قلبية حادة.

ولم يتأخر وائل بالرد على الشائعة حيث خرج بتعليق عبر صفحته على “فيسبوك” وقال: “مسا الخير.. شكراً لكل من سأل عني… ولكل ذلك الاهتمام والود… انا بخير و الحمدلله … وما تداولته بعض الصفحات مجرد إشاعة مغرضة.. دمتم بالف خير “.

وكان وائل قد تعرض لأزمة قلبية قبل عدة سنوات أدخلته المشفى عدة أيام.

من جهة أخرى، يحضر وائل هذا الموسم ببطولة مسلسل “جنان نسوان” برفقة كل من ديمة قندلفت و عبير شمس الدين .