أسدلت الحكومة المغربية الستار على قضية استقبال 54 لاجئاً سورياً دخلوا التراب المغربي قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى مدينة فكيك القريبة من الحدود مع الجزائر، حاسمة الأمر برفض استقبالهم محملة الجزائر المسؤولية.

ونقلت صحيفة “إيفي” الإسبانية عن الوزير المغربي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، قوله إن المغرب لن يفتح الحدود في وجه “المهاجرين السوريين” العالقين على الحدود المغربية الجزائرية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يوجد فيه 54 لاجئا سوريا حاليا في منطقة خلاء بين الحدود المغربية والجزائرية في ظروف إنسانية صعبة.

وقال الوزير المغربي إن لدى بلاده قانونا صارما بخصوص الهجرة غير الشرعية، ولا يمكن استقبال “المهاجرين السوريين العالقين في الحدود”، مبرزا أن المملكة ترفض تحويل حدودها إلى “ممرات مفتوحة وغير مراقبة”.

ورمى بن عتيق كرة اللاجئين السوريين بملعب السلطات الجزائرية بقوله إنهم يوجدوا في “الجانب الآخر من الحدود، وليس على الأراضي المغربية”، مضيفا أن “هؤلاء المهاجرين تعرضوا لطرد متعمد من الجيش الجزائري”.