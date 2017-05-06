انهالت مذيعة مصرية، بسيل من الشتائم على مواطن، “ملحد”، في حلقة تلفزيونية استضافت خلالها زوجته، التي تطلب الطلاق.

المذيعة جيهان عفيفي، مقدمة برنامج “سكوب”، على فضائية “إل تي سي”، وصفت الزوج الملحد، بأنه “كافر، وصرصار”.

وأرجعت عفيفي غضبها، إلى الطلبات الشاذة التي وجهها الملحد لزوجته، حيث إنه دعاها لممارسة الجنس مع رفاقه.

وقالت السيدة إنها متزوجة من ثلاث سنوات، ولديها طفلة، مضيفة أنها بدأت تلحظ تغيرا على زوجها، منذ تفوهه بكلمات غير مقبولة خلال العلاقة الحميمية.

وأوضحت أن زوجها أخبرها بأن “الله غير موجود”، وأن حياة الإنسان في الدنيا للتمتع فقط، وهو ما دعاها لطلب الخلع منه، إلا أن ابنته ما زالت تقيم معه.

وأمهلت جيهان عفيفي، الزوج أسبوعا لتطليق زوجته وإعطائها طفلتها، مهددة إياه في حال رفض ذلك، أن تأتي وطاقم البرنامج إلى منزله، وتفضحه أمام الناس.