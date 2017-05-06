شنَّ الإعلامي السعودي، خالد المهاوش هجوما شديدا على الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي لولي عهد ، محمد بن زايد، وذلك على إثر تعبيره عن انزعاج الإمارات من القرارات الاخيرة للرئيس اليمني التي أطاحت برجال الإمارات في .

 

وقال “المهاوش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها فيديو أثناء مداخلة لعبد الخالق مع إحدى الفضائيات:” د. عبدالخالق عبدالله زعلان ليش الرئيس اليمني #هادي مايشاورهم في قراراته هذا رئيس دولة وليس وزير عندك #”.

 

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر عددا من القرارات الجمهورية، والتي أطاح بمقتضاها بالوزير ومحافظ عدن المحسوبين على دولة الإمارات، وذلك على إثر تمردهم العلني وعدم انصياعهم لقرارات اليمنية المتمثلة في “هادي”.