شنَّ الإعلامي السعودي، خالد المهاوش هجوما شديدا على الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وذلك على إثر تعبيره عن انزعاج الإمارات من القرارات الاخيرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي أطاحت برجال الإمارات في عدن.

وقال “المهاوش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها فيديو أثناء مداخلة لعبد الخالق مع إحدى الفضائيات:” د. عبدالخالق عبدالله زعلان ليش الرئيس اليمني #هادي مايشاورهم في قراراته هذا رئيس دولة وليس وزير عندك #اليمن”.

د. عبدالخالق عبدالله زعلان

ليش الرئيس اليمني #هادي

مايشاورهم في قراراته

هذا رئيس دولة وليس وزير عندك#اليمن

pic.twitter.com/eyF8zawzoh — خالد المهاوش (@khaledam12) May 6, 2017

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر عددا من القرارات الجمهورية، والتي أطاح بمقتضاها بالوزير هاني بن بريك ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي المحسوبين على دولة الإمارات، وذلك على إثر تمردهم العلني وعدم انصياعهم لقرارات الشرعية اليمنية المتمثلة في “هادي”.