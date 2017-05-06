قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس السبت 5 مايو/أيار، إن وجود الإرهاب نتيجة تصرفات حكومات ضد شعوبها.

وجاءت تصريحات أمير قطر، خلال مؤتمر صحفي مشترك أقامه مع رئيس وزراء بولندا، آندجيه دودا، في العاصمة وارسو.

وأشار آل ثاني في تصريحاته، التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية إلى أن لقائه مع المسؤولين البولنديين تضمن مباحثات حول الصراع العربي الإسرائيلي، وما وصفه بـ”التقصير الأممي ومجلس الأمن في حل هذه القضية”، وتمنى أن يكون هناك حل عادل للقضية في أسرع وقت، خاصة وأنها تعتبر “قضية مركزية بالنسبة للعرب والعالم”.

وتابع أمير قطر قائلا “تضمن لقائنا مع رئيس الوزراء البولندي أيضا بحث قضية الإرهاب وكيفية محاربة هذه الظاهرة المقيتة”.

ولفت إلى أن العرب والمسلمين هم أكثر المتضررين من ظاهرة الإرهاب، وأرجع سبب ظهور الإرهاب إلى تصرفات حكومات ضد شعوبها”.

وأردف بقوله “لذلك محاربة الإرهاب مهمة، عسكريا وأمنيا، وواجب على الجميع محاربته”.

لكن استطرد بقوله “لكن واجب علينا أيضا ألا نقع في الخطأ السابق بمعالجة هذه الظاهرة من زاوية، ونترك الزاوية الرئيسية، التي هي السبب الرئيسي في ظهوره”.