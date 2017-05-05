قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض عقوبات على عدة أندية من بينها النجمة اللبناني؛ نتيجة مخالفات متعلقة بالتعصب وسلوك الجمهور.

ووفقاً لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فقد اعتبرت اللجنة أن نادي النجمة اللبناني خالف المادة 58 (التعصب)، والمادة 65 (أهلية سلوك الجمهور)، والمادة 64 (تنظيم المباريات) من لائحة الانضباط وميثاق الأخلاق في الاتحاد، فيما يتعلق بسلوك الجمهور والإخفاق الأمني خلال مباراة النجمة مع الوحدات، التي جرت في الـ17 من أبريل/نيسان الماضي.

وكانت جماهير الفريق اللبناني قد رددت عبارات فيها تعصب وذات مغزى ديني وسياسي خلال المباراة الآسيوية، كما رفعت جماهير الفريق المضيف لوحة تحمل شعاراً دينياً طائفيا.

كما انهالت بالشتم والسباب على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ونتيجة لذلك قررت اللجنة معاقبة نادي النجمة بخوض المباراتين المقبلتين في بطولات الأندية الآسيوية دون جمهور في لبنان، حيث تقرر تعليق تطبيق العقوبة على مباراة واحدة لفترة مؤقتة مدتها عامان، كما تم تغريم النادي مبلغ 20 ألف دولار.

كذلك قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القاري فرض عقوبات على ناديي غوانغزهو ايفرغراند الصيني وكاوازاكي فرونتال الياباني؛ نتيجة مخالفات متعلقة بالتعصب وسلوك الجمهور.