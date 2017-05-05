أكدت “رافيلا” شقيقة النجم البرازيلي “نيمار” مهاجم برشلونة أنها بدأت علاقة جديدة مع غابريل باربوسا (غابيغول) مهاجم إنتر ميلان الايطالي.

وظهرت “رافيلا” مع شقيقها في وقت سابق من الأسبوع الحالي في لندن لكنها نشرت صورة وهي تقبّل باربوسا في إحدى الشرفات لتعلن بعدها علاقتهما.

وكانت رافيلا، التي غيرت اسمها الثاني من دا سيلفا سانتوس إلى بيكران لأنها مشجعة كبيرة لديفيد بيكهام، صديقة سابقة للوكاس ليما لاعب سانتوس البرازيلي قبل أن ترتبط بـ”غابيغول”.

ويأمل غابيغول أن تسهم هذه العلاقة والحب الجديد بتطوير أدائه داخل الملعب حيث أعلن وكيل أعماله مؤخرًا أنه قد يرحل عن إنتر ميلان في حال ظل بعيدًا عن التشكيلة الأساسية للفريق الإيطالي.