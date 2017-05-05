أثار تسجيل فيديو مسرّب من “جامعة السادات” الحكومية في مصر، لحفلة رقص داخل أروقة الجامعة، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المسرب للجامعة الواقعة في محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، رقصًا شرقيًا لفتيات مع فرقة للفنون الشعبية خلال حفل تخرج بكلية التجارة.

وقال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات بمحافظة المنوفية خلال مقابلة متلفزة: ” إن ما حدث حاجة طبيعية لأنه لم نخرج عن قواعد اللياقة والجامعة مجتمع متكامل .. وانا ما جبتش صافيناز “.

ونقلت صحف مصرية عن “البيومي” قوله إنّ الجامعة ستفتح تحقيقا في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيتخذ قرارا بإحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق حال ثبوتها، لأن الجامعة مكان للعلم فقط.وفق قوله