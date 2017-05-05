تخطت تكلفة ميزانية مسلسلات رمضان 2017 قيمة 2 مليار، واعتبر سوق الدراما المصرية هو الأعلى ميزانية هذا العام، حيث ضربت أجور المشاهير رقماً قياسياً جديداً.وفق تقارير صحفية

وفيما يلي قائمة أجور ابرز الفنانين التي تقاضوها عن مسلسلات رمضان 2017:

1. تقاضى محمد فؤاد على مسلسل “الضاهر” بـ30 مليون جنيه مصري.

2. وصل أجر غادة عبدالرازق عن مسلسل “أرض جو” 30إلى مليون جنيه مصري.

3. حصل الفنان كريم عبدالعزيز عن مسلسل “الزيبق” 38 مليون جنيه.

4. عادل إمام الأعلى أجراً عن مسلسل “عفاريت عدلي علام” وحصل على 45 مليون جنيه.

5.هيفاء وهبي هي الفنانة الأعلى أجراً، حصلت على 2 مليون دولار.

6.مصطفى شعبان حصل على 25 مليون جنيه عم مسلسله “اللهم إني صائم”.

7.تقاضت الفنانة يسرا عن بطولة مسلسل “الحساب يجمع” مليون جنيه.

8.تقاضى أحمد السقا 40 مليون جنيه لبطولة مسلسل “الحصان الأسود”.

9.حصل عمرو يوسف على أجر 14 مليون جنيه عن مسلسله “عشم إبليس”.