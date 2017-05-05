كشفت رابع أكبر امرأة في انجلترا، وتبلغ من العمر (109 سنوات)، أسرار الحياة الطويلة التي عاشتها حتّى الآن.

واعترفت “ديزي باستن” أنّ مفتاح طول العمر هو طعامها المفضل، المتمثّل بالبصل الطازج، مؤكدة أنه يحافظ على بشرتها.

ولا تزال “ديزي” تعيش في شقة خاصة بها، وتستمر في طهي الطعام الخاص بها باستخدام البصل الطازج.

وكشفت “ديزي” سراً آخر للعيش حياة طويلة وهو “الأصدقاء الجيدين وأن يبقى المرء سعيداً”.

وكانت ” إيما مورانو” والتي عاشت (117 عاماً)، وتوفيت الشهر الماي، قالت إن تناول ثلاثة بيضات هو سر حيويتها.