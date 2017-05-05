أظهر استطلاع للرأي العام في الأردن أن 42% من العينة الوطنية و45% من عينة قادة الرأي يعتقد أن حكومة الدكتور هاني الملقي ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد التعديل الأخير الذي أجري عليها، فيما يعتقد 42% من ‘الوطنية’ و48% من ‘قادة الرأي’ أن رئيس الوزراء سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد هذا التعديل الأخير.

كما أشار الاستطلاع أن 41% أفادوا بأن فاتورة الكهرباء هي ما تشكل العبء الأكبر على ميزانية أسرهم، وجاء في المرتبة الثانية الطعام والشراب بنسبة 31%، ومن ثم السكن 13%، وبعدها التنقل والمواصلات 6%.

الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بمناسبة مرور 200 يوم على تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي واعلنت نتائجه خلال مؤتمر صحفي، اظهر أن 55% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، فيما يعتقد 41% بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.